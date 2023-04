Si fingono carabinieri e truffano un’anziana per 8mila euro: denunciati

I due malviventi avevano spiegato alla vittima che il marito era stato coinvolto in un incidente stradale e che servivano dei soldi per farlo scagionare. Quando l’anziana ha capito di essere stata raggirata ha chiamato subito il 112.

“Signora siamo i carabinieri, abbiamo fermato suo marito che è stato coinvolto in un incidente stradale. Servono dei soldi per farlo scagionare”. Più o meno queste le parole pronunciate il 15 dicembre 2022 da due uomini di 45 e 51 anni, accusati di aver truffato una signora anziana di Caorso rubandole più di 8mila euro in contanti. Uno di loro ha chiamato la donna presentandosi appunto come un carabiniere, l’altro vestito i panni dell’avvocato è andato materialmente a prendere i soldi a casa della vittima.

Quando la donna si è accorta di essere stata truffata ha chiamato il 112. I carabinieri della stazione di Caorso e i colleghi dell’Aliquota operativa della compagnia di Fiorenzuola, si sono messi subito a lavoro e dopo un’attività investigativa sono riusciti a identificare e a raccogliere specifici indizi di colpevolezza nei confronti dei due malviventi che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Piacenza per truffa aggravata in concorso.