“Due gradi in più nell’ultimo secolo. Il clima di Piacenza è diventato quello di Firenze”

“In questi 150 anni Piacenza si è riscaldata come tutte le città del mondo. Due gradi in più nell’ultimo secolo: è come se il clima del territorio piacentino fosse diventato quello di Firenze”.

È quanto emerge dallo studio di tutti i dati meteo registrati, raccolti e custoditi dall’Osservatorio Meteorologico del Collegio Alberoni, contenuti nell’atteso volume “Il clima di Piacenza, due secoli di cronache e dati dall’osservatorio Alberoni”. Una pubblicazione dedicata alla storia del clima piacentino che lo staff scientifico della Società Meteorologica Italiana, presieduta da Luca Mercalli, ha redatto in collaborazione con Opera Pia Alberoni. Stamattina la presentazione nel salone degli arazzi, dove Mercalli ha rivelato gli ultimi dati relativi alla preoccupante situazione meteorologica del Piacentino.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI