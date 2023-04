Samuele e l’auto comprata due mesi fa. Una vita d’amore prima dello schianto

Era riuscito con i suoi sacrifici a comprarsi finalmente l’auto dei suoi sogni. Una Toyota GT86. Ma quel sogno a quattro ruote è durato due mesi ed è finito nell’orrore sulla Provinciale 48. Samuele Briggi, 28 anni (li avrebbe compiuti a giugno), stava tornando a casa dalla mamma, a Rottofreno, dopo aver salutato gli amici: da quando lei si era fatta male, un mese fa, lui la aiutava. Poi ieri mattina lo aspettavano in officina, da “Pansini Gomme”: non ci è mai arrivato. Non è mai neppure arrivato dalla ragazza di cui era innamorato da dieci anni, Sonia. Due gattini nella casa a Piacenza dove convivevano, due cani altrettanto adorati nella casa invece della madre a Rottofreno; e tra le passioni le auto, i motori, l’informatica, i computer, anche la pesca. Sotto shock i titolari della “Pansini”: “Era instancabile, una macchina da guerra”. Piange la mamma di Sonia, Antonia: “Era un ragazzo d’oro, buono con tutti”. Su Facebook scriveva: “Non conta quanto sarà dura, la vita va domata”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’