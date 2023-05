Oltre 150 studenti di Podenzano e San Giorgio a scuola di Protezione civile

Centocinquanta studenti delle scuole elementari e medie di San Giorgio e Podenzano hanno incontrato e conosciuto la Protezione civile e la sua attività. Prevenzione e pronto intervento sono gli argomenti che i ragazzi hanno potuto approfondire con i volontari del gruppo Vega odv, la protezione civile dell’Unione Val Nure Val Chero, capitanata da Alex Anselmi, recentemente eletto presidente.

In base all’età sono stati scelti ed affrontati gli argomenti riguardo alla storia della protezione civile, attraverso un percorso di storia e geografia ripercorrendo date e luoghi che hanno portato alla moderna Protezione Civile, eccellenza italiana e non solo, partendo dal disastro del Vajont passando per l’alluvione di Firenze, dal terremoto in Irpinia nel 1980 fino alla prima legge organica sulla Protezione Civile del 1992.

I più giovani hanno visto con i loro occhi ed utilizzato alcune attrezzature di protezione civile, dalle radio all’ufficio mobile, dall’utilizzo dei sacchetti di sabbia in caso di esondazione di torrenti o allagamenti alle bocchette antincendio. Alcune classi hanno chiesto espressamente di capire meglio il dissesto idrogeologico, tematica affrontata insieme all’esperto geologo Roberto Santacroce. Gli incontri si sono svolti nell’ambito del progetto di educazione alla legalità “La strada…giusta” che la Polizia locale dell’Unione Val Nure Val Chero ha proposto agli istituti comprensivi della stessa Unione e di Pontenure e che viene sviluppato insieme ai docenti e dirigenti.