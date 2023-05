Calendasco, un milione dal Pnrr: scuola Gozzano più moderna e sicura

Scuole più moderne e più sicure, che siano a prova di terremoto e che siano confortevoli dal punto di vista delle temperature all’interno delle aule. Per rimettere in sesto le scuole “Guido Gozzano” di Calendasco ci sono già pronti un milione e 150mila euro che il Comune è riuscito ad aggiudicarsi tramite i fondi del Pnrr: dopo aver approfittato, a gennaio, di una finestra per la candidatura, il progetto è stato subito finanziato. E ora, entro la metà del mese, i lavori saranno appaltati.

L’avvio della procedura è stata certificata in consiglio comunale dove è stata registrata in bilancio la nuova importante entrata derivante dal Pnrr e che consentirà in tempi rapidi di risolvere alcune problematiche del vecchio plesso scolastico, da quelle strutturali agli eccessi di temperatura, dal caldo eccessivo in primavera al troppo freddo in inverno (con conseguenti spese di riscaldamento). In base al progetto proposto, oltre agli accorgimenti per rendere oltre il 60% della struttura staticamente più robusta, dal punto di vista energetico saranno rifatti gli impianti di riscaldamento, creato un cappotto alle pareti, la coibentazione del solaio, la posa di un impianto fotovoltaico e la sostituzione di tutti gli infissi.

