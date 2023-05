Cgil, Cisl e Uil a Bologna il 6 maggio. “Nuova stagione del lavoro e dei diritti”

Il 6 maggio mobilitazione unitaria promossa dai sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil “per una nuova stagione del lavoro e dei diritti” a sostegno di un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali” si legge in una nota a firma dei segretari generali di Piacenza, Ivo Bussacchini (Cgil), Michele Vaghini (Cisl) e Francesco Bighi (Uil). Da Piacenza parteciperanno alla manifestazione di Bologna il 6 maggio, a cui seguiranno gli appuntamento di Milano il 13 e Napoli il 20 maggio.

“In questa delicata fase che sta attraversando il nostro Paese, sono peggiorate in modo allarmante le condizioni di vita di chi lavora, delle pensionate e dei pensionati, delle famiglie, dei giovani spesso sottopagati ed inchiodati ad un futuro di precariato. Le diseguaglianze crescono, la sanità pubblica è in piena emergenza e le risposte messe in campo dal Governo sono ad oggi insoddisfacenti” spiegano i confederali.

Dalle parole ai fatti, Cgil, Cisl e Uil hanno avviato unitariamente nei mesi di aprile e maggio una fase di mobilitazione con la realizzazione di una generalizzata campagna di assemblee nei luoghi di lavoro e nei territori.

Appuntamento alle ore 10.30 in piazza Maggiore con interventi di delegate/i, pensionate/i, e dei segretari generali Pierpaolo Bombardieri (Uil), Luigi Sbarra (Cisl) e Maurizio Landini (Cgil). L’obiettivo è “ottenere un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali”.

“Molti i temi su cui i sindacati chiedono un radicale cambio di passo. A cominciare dalla tutela dei redditi dall’inflazione e dall’aumento del valore reale delle pensioni e dei salari. C’è poi il rinnovo dei contratti nazionali dei settori pubblici e privati, in alcuni casi fermi da anni. Altra richiesta: riforma strutturale del fisco, con una forte riduzione del carico su lavoro e su pensioni, tassazione extraprofitti e rendite finanziarie.

Ed ancora, il potenziamento occupazionale e dei finanziamenti al sistema sociosanitario pubblico per garantire il diritto universale alla salute e del sistema di istruzione e formazione, maggiore sostegno alla non autosufficienza con il riconoscimento del lavoro dei caregivers.

Poi la richiesta di maggiore sicurezza: basta morti sul lavoro, contrasto alle malattie professionali e alla precarietà, centralità della sicurezza sul lavoro nel sistema degli appalti, eliminazione subappalti a cascata, lotta senza quartiere alle mafie ed al caporalato.

Cgil Cisl e Uil chiedono anche una riforma del sistema previdenziale, sia sotto l’aspetto dell’ accesso al diritto di pensione che a quello che riguarda l’importo degli assegni.

Ed infine, politiche industriali e d’investimento condivise con il mondo del lavoro per negoziare la transizione ambientale e digitale, realizzando un nuovo modello di sviluppo, puntando alla piena occupazione”.