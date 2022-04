Logistica, Cgil, Cisl e Uil: “Contratto migliorativo per 900 lavoratori”

Più di 900 lavoratori, in stragrande maggioranza del comparto della moda e fashion del settore logistica, dal 1 giugno passeranno dalla cooperativa San Giorgio, a una realtà aziendale s.r.l, ossia Als Operations. Lo comunicano Cgil, Cisl e Uil in una nota.

“Un’operazione virtuosa sulla strada di un percorso auspicato e perseguito dal sindacato confederale Cgil, Cisl e Uil che riguarda in grande maggioranza addetti presso il polo logistico di Castel San Giovanni”.

Nello specifico, le federazioni del settore che se ne occupano, Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, si dichiarano soddisfatte di questo iter, perché coerente con gli obiettivi che da tempo sul territorio stanno perseguendo.

“Nel passaggio i lavoratori non perderanno diritti – prosegue la nota – anzi a loro verranno applicate parti del Ccnl della logistica relative alle aziende, che sono più vantaggiose per i lavoratori: una su tutte il pagamento dell’istituto della malattia al 100%. E’ previsto il mantenimento dell’anzianità di servizio, del trattamento economico e della sede di lavoro. Nei giorni scorsi, il 28 aprile il sindacato confederale ha svolto un’assemblea informativa con i lavoratori interessati, riscontrando il loro diffuso consenso. Nel corso del mese di maggio il sindacato confederale si incontrerà per effettuare tutti i passaggi previsti, monitorando il rispetto delle norme, e mantenendo tutte le condizioni di miglior favore pregresse, con la prospettiva di crearne di nuove per il futuro”.