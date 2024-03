Alloggi e welfare: in arrivo un questionario per i lavoratori della logistica

Un questionario per rilevare i bisogni sociali dei lavoratori della logistica. È questo il nuovo progetto che nei prossimi mesi coinvolgerà una parte dei 3.500 occupati del settore logistico piacentino: a essere uniti sono Comune, Istituto trasporti logistica, Confindustria, Confapi Industria Piacenza e Confcooperative.

“Abbiamo coinvolto 40 imprese che operano nel polo logistico – conferma l’assessora Nicoletta Corvi – e chiediamo a tutte le aziende di somministrare il questionario ai lavoratori: riterremo attendibile il coinvolgimento di almeno 300 persone, ma chiaramente ci auguriamo siano di più. Entro l’estate vorremmo avere i primi risultati”.

Il questionario andrà a toccare diversi temi: “Quello abitativo e di accesso ai servizi in primis – spiega Corvi – non toccheremo invece gli aspetti contrattuali”.

A presentare il questionario sono stati, oltre a Corvi e alla sindaca Katia Tarasconi, il direttore dell’Istituto trasporti logistica Andrea Bardi, Claudio Oltremonti di Confindustria Piacenza, Marika Lusardi e Andrea Gregori di Confapi Industria Piacenza, Daniel Negri di Confcooperative, Luigi Squeri del Comune.

“È un lavoro che si fa in sinergia e in sintonia – spiega la sindaca – siamo consapevoli di avere un territorio vocato alla logistica per la sua dislocazione. Ci sono delle criticità e non ce le nascondiamo: questo è un ottimo punto di partenza per fare della progettualità concreta”.

“È la prima volta che ci diamo un obiettivo così ambizioso – ammette Bardi – è un’azione attiva che coinvolge il pubblico e il privato: questo è il presupposto per toccare tutte le anime del polo, sia quelle più radicate sia quelle in cui si possono annidare le criticità. Organizzeremo interviste dirette e focus group coi lavoratori: tradurremo anche i questionari in più lingue per avere una maggiore rappresentatività”.