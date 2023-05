Il mercato cambia zona nel weekend per consentire la mezza maratona: i dettagli

Temporanei spostamenti, nel fine settimana, per i tradizionali mercati che si svolgono in centro storico.

Venerdì 5 maggio, in via eccezionale, gli stand del mercato contadino di piazza Duomo traslocheranno sotto i portici di Palazzo Gotico, mentre nella giornata di sabato 6, per consentire l’allestimento delle strutture a supporto della Placentia Half Marathon, il mercato di piazza Duomo e piazza Cavalli si svolgerà lungo il Pubblico Passeggio.

A questo proposito, si ricorda che tutte le informazioni riguardanti la manifestazione sportiva, tra iniziative collaterali e modifiche alla viabilità, sono riportate con evidenza in home page sul sito www.comune.piacenza.it, mentre nella sezione dedicata a Piacenza del portale www.setaweb.it si possono consultare tutte le variazioni di percorso e i cambiamenti che si rendono necessari per le linee urbane del trasporto pubblico.