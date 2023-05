In un anno oltre 900 piacentini emigrati all’estero, soprattutto giovani e laureati

Oltre novecento piacentini (917) dal primo gennaio 2021 al primo gennaio 2022 risultano aver preso il volo per una qualche destinazione del mondo. Per sempre, nelle intenzioni del momento. Causa lavoro e futuro, principalmente. Sono i nuovi migranti, le scienze sociali oggi li chiamano “expat”, espatriati, ma il termine ha una colorazione particolare: sono prevalentemente giovani o giovani adulti, forniti di titoli di studio elevati (laurea, master) e buone condizioni economiche di avvio.

Il fenomeno dei nuovi migranti è oggetto di un report che verrà presentato venerdì 5 maggio in Cattolica, da parte dei ricercatori del Lel (laboratorio di economia locale), realizzato per la Consulta degli emigrati emiliano-romagnoli.

IL SERVIZIO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTÀ