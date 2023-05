Le “Bancarelle del Forte” domenica al centro commerciale Gotico

Domenica 7 maggio al centro commerciale Gotico tornano le “Bancarelle del Forte” per il primo appuntamento del 2023.

Il mercato di primavera si svolgerà dalle 9 alle 20 nel piazzale esterno del centro Gotico che ospiterà, nella parte centrale del parcheggio, le bancarelle toscane che ricreeranno le magiche atmosfere del mercato del Forte. Un mercato nato oltre cinquanta anni fa, con una filosofia diversa dagli altri mercati di città che ha introdotto un nuovo modo informale e divertente di acquistare il prêt-à-porter.

Tante idee quindi, per la primavera-estate per uno shopping “en plein air”, dove sarà possibile trovare il meglio dell’artigianato italiano di qualità: abbigliamento, pelletteria artigianale come borse e scarpe, stoffe pregiate, biancheria per la casa, costumi, bijoux e la migliore produzione di cachemire per cui il mercato è famoso.

Come sempre, in quest’occasione di svago per tutta la famiglia, ci sarà spazio anche per le associazioni del territorio, sarà presente lo stand dell’associazione ADP (Associazione Diabetici Piacenza) che svolgerà un’attività di sensibilizzazione e di screening con il controllo glicemico per l’individuazione dei diabetici non diagnosticati.

L’Associazione Diabetici Piacenza – odv è stata costituita nel 1986. Affiliata alla Federazione Diabete Emilia Romagna Fe.D.E.R. Federazione che raggruppa la quasi totalità delle Associazioni di diabetici della Regione Emilia Romagna, sia di pazienti adulti sia di giovani diabetici. Presidente Rita Stara (Fe). Affiliata a Diabete Forum D.F. Organismo che raggruppa Associazioni di volontariato di pazienti diabetici di tutta Italia. Presidente Stefano Nervo (Bolzano)