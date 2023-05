Statale 45, via ai colloqui tra Anas e gli espropriati. Slittano i termini delle osservazioni

Sono iniziati i tre giorni di colloqui tra espropriati e Anas. A Rivergaro e Travo ciascun residente ha potuto verificare di persona la sua situazione, com’era stato sollecitato da cittadini, amministrazioni e territori coinvolti nella variante Rivergaro-Cernusca. Alcuni hanno scoperto di non essere più interessati dalle procedure di esproprio, perché il progetto è già stato leggermente ritoccato, anche se resta definitivo; altri invece sono ancora nelle mappe della variante. Alcuni si sono presentati in municipio con l’avvocato.

Sono inoltre stati prorogati i termini per presentare le osservazioni: “Slittano da fine maggio al 17 luglio, come avevo chiesto al commissario straordinario della Statale 45 Aldo Castellari”, spiega il sindaco di Travo Lodovico Albasi.

Il sindaco di Rivergaro Andrea Albasi, con l’assessore Andrea Gatti, commenta: “Che servisse più tempo ai residenti per formulare le osservazioni al piano degli espropri era evidente ed era quanto avevamo inserito anche nelle richieste mosse dal consiglio comunale di recente. Con il vicesindaco Pietro Martini abbiamo contattato gli espropriati nel nostro territorio per avvisarli che saranno tutti ricevuti, non più solo alcuni come sembrava inizialmente”.

L’associazione Residenti e Utenti della Statale 45 si dice soddisfatta: “Inizialmente, causa esclusione di alcuni espropriati dai colloqui, avevamo pensato comunque di convocare tutti gli aderenti a un meeting a sorpresa in municipio, ovviamente con toni civili. Poi non è stato più necessario, diffusa la convocazione allargata. Era quello che chiedevamo, così come ci siamo sempre fatti promotori dell’esigenza di allungare i tempi delle osservazioni. In queste ore abbiamo spedito tutti tantissime Pec ad Anas”, precisa Giorgio Vecchiattini.

Oggi i colloqui saranno in municipio a Rivergaro dalle 9 alle 14; dalle 15, invece, ci si sposta a Travo, al centro polivalente, fino alle 18. Domani i tecnici Anas saranno ancora tutto il giorno a Travo. Così anche sabato mattina, dalle 8.30 alle 13, sempre al salone polivalente vicino alla piazza.