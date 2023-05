Vede i carabinieri e scappa, aveva addosso 50 grammi di hashish. Arrestato 18enne

Era a piedi, col volto coperto da una scaldacollo, mentre spingeva a mano un ciclomotore. Si tratta di un 18enne italiano che quando si è trovato davanti i carabinier di Castel San Giovanni ha buttato a terra la tracolla che aveva con sé e tentato la fuga.

Il ragazzo è stato fermato poco dopo dalle forze dell’ordine che nel frattempo avevano rinvenuto nello zaino 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione, alcune buste in cellophane vuote e 75 euro in contanti.

Il 18enne è stato quindi arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Espletate le formalità di rito, il giovane è stato accompagnato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari.