I 25 anni di Progetto Vita, oggi corsa e camminata. Domani la staffetta salvati-salvatori

Oggi pomeriggio alle 17 da piazza Cavalli prenderà il via l’iniziativa “100% Progetto Vita”, una corsa di 4 chilometri e una camminata di 2.000 metri in centro storico a Piacenza. Cento i pettorali distribuiti, acquistati dalle aziende con i fondi interamente utilizzati dal Progetto Vita per la realizzazione di un sistema di cartellonistica finalizzato a indicare la posizioni dei defibrillatori a Piacenza. Il volto noto dell’iniziativa sarà quello di Claudia Salvarani, poliziotta piacentina e pluricampionessa italiana di atletica, mentre il motore solidale di coinvolgimento delle aziende è stato Valter Bulla.

Domani mattina alle 8 da piazza Cittadella, invece, partirà la “Staffetta salvati-salvatori” che vedrà protagonisti 21 persone a cui è stata salvata la vita dopo un arresto cardiaco e rappresentanti delle associazioni di volontariato, servizio sanitario e delle forze dell’ordine spesso fondamentali nei pochissimi minuti decisivi per evitare la morte.