Sport e solidarietà: di corsa e in cammino per i 25 anni di Progetto Vita. LE FOTO

Progetto Vita celebra i 25 anni nell’ambito della Placentia Half Marathon con diverse iniziative. Nel pomeriggio di oggi è andata in scena “100% Progetto Vita”, una corsa di 4 chilometri e una camminata di 2000 metri in centro storico a Piacenza. Cento i pettorali distribuiti, acquistati dalle aziende con i fondi interamente utilizzati dal “Progetto Vita” per la realizzazione di un sistema di cartellonistica finalizzato a indicare la posizioni dei defibrillatori a Piacenza. Il volto noto dell’iniziativa era quello di Claudia Salvarani, poliziotta piacentina e pluricampionessa italiana di atletica, mentre il motore solidale di coinvolgimento delle aziende è stato Valter Bulla.

Domani mattina, alle 8, da piazza Cittadella, invece, partirà la “Staffetta salvati-salvatori” che vedrà protagonisti 21 persone a cui è stata salvata la vita dopo un arresto cardiaco e rappresentanti delle associazioni di volontariato, servizio sanitario e delle forze dell’ordine spesso fondamentali nei pochissimi minuti decisivi per evitare la morte.

La partecipazione si concluderà in Piazza Cavalli alle 12,00 con cerimonia di riconoscimento ai partecipanti. All’arena Daturi un’altra iniziativa collaterale alla Placentia Half Marathon, ovvero Cammina con il cuore a favore dell’Hospice Casa di Iris.

LE FOTO DI CLAUDIO CAVALLI