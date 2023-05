Vandalizzata la panchina rossa di via Boscarelli. “Ci amareggia tantissismo”

Lo hanno scoperto l’altra sera. Hanno visto un buco nello schienale, come se qualcuno avesse dato un pugno alla panchina rossa dedicata alla memoria di Zahira Aitali, giovane mamma aggredita e uccisa nell’aprile del 2009 dall’ex marito all’incrocio tra via Boscarelli e via Vaiarini. Ad accorgersene sono stati gli insegnanti della scuola media Calvino che lo scorso anno avevano fortemente voluto e promosso l’installazione della panchina vicino alla loro scuola da parte del Comune.

“È stato un collega che passando l’altra sera davanti alla panchina, ha visto il buco sullo schienale – spiega l’insegnante Silvia Dallavalle – il pezzo staccato è stato abbandonato lì vicino. Ci auguriamo che la panchina possa essere riparata al più presto, tuttavia che cosa terribile. Non capiamo proprio il motivo di questo gesto: un vandalismo che ci amareggia moltissimo”.