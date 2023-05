Castello, terreno per per altri 25 anni al gestore telefonia: la scelta fa discutere

Non mette tutti d’accordo la decisione di affittare per altri 25 anni al gestore di telefonia Cellnex il terreno in via Girolamo Del Monte a Castel San Giovanni, dov’è piazzata l’antenna per la telefonia mobile. Al posto dei 13mila euro annui di canone pagati finora, dal prossimo anno il canone potrebbe infatti ridursi, per effetto di sentenze del Tar, a soli 800 euro annui. Per scongiurare tale ipotesi è stata trovata una mediazione: 100 mila euro subito nelle casse del Comune in cambio del diritto di restare su quel terreno per 25 anni. “Troppi 25 anni per un ente pubblico” ha rimarcato dalle minoranze l’ex sindaco Carlo Capelli durante una seduta del consiglio comunale. «L’amministrazione pubblica non può farsi ricattare, che vadano altrove”.

