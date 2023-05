Venne investito da un’auto nell’agosto 2016, morì nel maggio 2019 dopo essere rimasto quasi tre anni in ospedale in gravissime condizioni. Un calvario per l’uomo di origine marocchina, che non si è mai ripreso dalle conseguenze dell’incidente e si era spento a 45 anni.

Alla guida dell’auto che lo urtò in corso Europa a Fiorenzuola c’era un uomo che oggi ha 65 anni. Per lui, a sette anni dal tragico incidente, è iniziato il processo in tribunale a Piacenza con l’accusa di omicidio stradale.

IL SERVIZIO DI PAOLO MARINO SU LIBERTÀ