“Due grandi piacentini”, Benemerenza civica alla memora di Bianchini e Sforza

Due figure profondamente diverse, ma accomunate dall’amore per Piacenza”. Così il sindaco Katia Tarasconi, particolarmente commosso, ha inquadrato le personalità del professor Giancarlo Bianchini e dell’avvocato Corrado Sforza Fogliani, alla cui memoria questa mattina, la comunità piacentina ha voluto attribuire la benemerenza civica “Piacenza Primogenita d’Italia” per l’impegno costante avuto nei confronti della città.

La cerimonia, giunta alla sua decima edizione, si è tenuta nella cornice del Salone Monumentale di Palazzo Gotico, dove oltre alle autorità civili e militari erano presenti i famigliari di Bianchini e Sforza Fogliani. “Era doveroso tributare questo omaggio a due personalità che hanno dato così tanto a Piacenza in tutti gli ambiti della vita in cui sono stati impegnati” ha detto Tarasconi. Ex parlamentare della Democrazia Cristiana, presidente della Camera di commercio e fondatore di Assofa, Bianchini è mancato nel dicembre scorso, all’età di 84 anni. A ritirare il riconoscimento c’erano la moglie Rosetta e i figli Chiara, Francesco e Lucia. “L’attenzione per i più piccoli e per i più bisognosi era il suo faro”.

E sempre a dicembre era mancato Corrado Sforza Fogliani, banchiere, storico presidente della Banca di Piacenza, ex presidente della Confedilizia nazionale e dell’Associazione bancaria italiana. Ha ritirato il premio la moglie Maria Antonietta che ne ha ricordato lo straordinario amore per Piacenza. “Se dovessi descrivere l’attaccamento di mio marito a Piacenza direi: se Piacenza fosse stata una bella donna, ecco, ne sarei stata molto gelosa. Tutto quello che ha fatto l’ha fatto per amore della città. Appena poteva tornava qui: diceva che respirava un’aria migliore”. In tanti, nel corso della cerimonia, hanno voluto ricordare questi due grandi piacentini, così li ha definiti il prefetto Daniela Lupo: il presidente dell’Assofa Michele Marchini, colui che ha raccolto il testimone di Bianchini alla guida dell’associazione; e gli amici Antonino Coppolino e padre Secondo Ballati per Sforza.

Benemerenza 2023

Ringraziamenti famiglia Bianchini

Ringraziamenti famiglia Sforza Fogliani

Discorso sindaco

Discorso Michele Marchini