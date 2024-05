A Palazzo Gotico la cerimonia per la benemerenza civica ad Alberto Gromi

Venerdì 10 maggio, alle 11.00, nella cornice del salone monumentale di Palazzo Gotico, a Piacenza si terrà la cerimonia pubblica di conferimento della benemerenza civica “Piacenza Primogenita” ad Alberto Gromi, cui sarà consegnata ufficialmente l’onorificenza per l’impegno sociale che ne ha sempre contraddistinto il percorso umano e professionale.

BENEMERENZA CIVICA

Ormai da dieci anni, la benemerenza civica viene attribuita nella ricorrenza che

commemora l’annessione plebiscitaria al Regno di Piemonte che, nel 1848, valse alla città l’appellativo di “Primogenita” tributatole dal re Carlo Alberto. L’evento di venerdì mattina sarà l’occasione per ripercorrere le motivazioni e il significato del riconoscimento, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e di tutte le realtà testimoni dell’intensa attività di volontariato, formazione delle giovani generazioni e solidarietà di Alberto Gromi.

CHI È ALBERTO GROMI

Tra i fondatori dell’associazione “Verso Itaca” e della Onlus “Amici di Lengesim” – di cui ha ricoperto anche il ruolo di presidente – a sostegno dell’attività missionaria della dottoressa Francesca Lipeti in Kenya, alla professione di insegnante e dirigente scolastico ha sempre affiancato l’impegno come volontario a favore dei cittadini in

condizioni di fragilità, con particolare sensibilità e attenzione nei confronti delle persone detenute in carcere e dei giovani.