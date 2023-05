Tremendo schianto alla Croce Grossa: due auto distrutte, feriti i guidatori

Tremendo schianto nel tardo pomeriggio di oggi alla Croce Grossa, lungo via Caorsana, alla periferia della città. Per cause al vaglio della polizia locale, due auto si sono scontrate frontalmente: una è andata completamente distrutta, l’altra ha finito la propria corsa fuori strada, a lato della carreggiata.

Feriti in modo non grave i due conducenti, portati al Pronto soccorso dai mezzi del 118 e della Croce Bianca. Sul posto anche i vigili del fuoco per spegnere un principio di incendio di una delle due vetture.

Traffico a lungo in tilt, gli operatori di Sicurezza&Ambiente hanno provveduto al ripristino della sede stradale.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà