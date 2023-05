Sicurezza stradale: premiati i vincitori del concorso dell’associazione Tosi

“Ti senti in colpa?” è il titolo dello spot pubblicità progresso che gli studenti della quarta B dell’istituto Casali hanno realizzato e con il quale hanno vinto la sezione spot del primo concorso scolastico “Sulla strada giusta”, promosso dall’Associazione Sonia Tosi fondata dalla famiglia di Sonia, la ragazza travolta insieme al fidanzato Daniele Zanrei da una macchina guidata da un giovane risultato positivo all’alcol test e poi condannato per omicidio stradale.

Nel salone monumentale di Palazzo Gotico si sono ritrovate le 26 classi dei 10 istituti della città che hanno partecipato al concorso: “L’obiettivo è che mai più possano accadere tragedie come quelle di Sonia e Daniele – spiega il papà di Sonia, Danilo Tosi, all’inizio della premiazione presentata dalla giornalista Rita Nigrelli – quello che avete rappresentato nei vostri lavori adesso è finzione ma può diventare realtà se non rispettate le regole della strada”.

Nella categoria dei manufatti artistici, la terza grafica del liceo Cassinari ha ideato il manifesto vincente; la quarta A del Tramello invece ha ideato un videogame complesso e interattivo che si chiama “Sei sicuro?”, mentre con una targa è stata premiata anche la terza B del Tramello che ha realizzato un plastico per esaminare il problema della sicurezza alla guida. Nella sezione delle graphic novel o fiabe illustrate a vincere ex aequo sono la quarta B Scienze umane del liceo Colombini e la seconda G del Cassinari e una menzione speciale se la sono aggiudicati i ragazzi del Gioia Web Radio che hanno presentato un audio a tema. Per l’occasione l’associazione ha anche donato un etilometro professionale alla Polizia stradale di Piacenza.