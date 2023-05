Borghetto, nuova sezione nido. Domani nidi aperti, martedì incontro per famiglie

Martedì 17 maggio, alle 18, la scuola dell’infanzia di Borghetto, in via Ferdinando di Borbone 98, ospiterà l’incontro aperto a tutte le famiglie che vorranno conoscere più da vicino il progetto del nuovo Polo per l’infanzia che ospiterà, dal settembre di quest’anno, una nuova sezione di Nido a gestione comunale diretta, pronta ad accogliere i bambini dai 12 ai 36 mesi di età.

A illustrare i dettagli del nuovo servizio, rispondendo alle richieste di informazioni e chiarimento dei genitori interessati, saranno presenti l’assessora alle Politiche per l’Infanzia Nicoletta Corvi, la dirigente scolastica del 2° Circolo didattico Giovanna Solari, il dirigente e la responsabile dei Servizi per l’Infanzia del Comune di Piacenza, Luigi Squeri ed Emanuela Gennari, accanto allo staff del coordinamento pedagogico dei Servizi Educativi. L’ingresso è libero e aperto a tutti, senza necessità di prenotazione.

Nel frattempo, si conferma l’appuntamento con i Nidi Aperti per la giornata di sabato 13 maggio. Per fruire al meglio della disponibilità degli operatori era consigliata la prenotazione, ma l’accesso alle strutture sarà comunque libero per l’intera giornata.

Per le strutture comunali – Arcobaleno in via Penitenti 9, Girotondo in via don Dieci 9 e Pettirosso in via Pettorelli 10, oltre al Servizio Edugate in via Sbolli 17 – il riferimento è, ancora per questa mattina, allo 0523-492509 sino alle 13, ma sarà in ogni caso possibile effettuare le visite anche senza aver comunicato in precedenza la propria adesione all’iniziativa.

Lo stesso vale per i nidi convenzionati:

• Nido Affa la Giraffa – 0523 756677 (chiedere di Betty)

• Nido Casa Morgana e Nido Casa Turchina – 0523 315810 – 349 0027683

• Nido del Facsal – 334 2769524

• Nido Giardino dei Colori – 0523 575501

• Nido Lilliput – 334 6878076

• Nido l’Oasi di via Ottolenghi – 370 3289854

• Nido Marco Polo – 0523 1613089

• Nido Mirra – 0523 490996

• Nido S.Eufemia – 45 0142068

• Piccolo Gruppo Educativo “Il piccolo nido” – 329 6471639