Edifici abbandonati in Via Menicanti, Soresi: “Occorrono maggiori controlli”

“Il complesso di edifici abbandonati in Via Menicanti è divenuto rifugio di persone dedite ad attività illecite, che spesso commettono furti e vandalismi ai danni di alcune attività commerciali”. Questo il motivo di un’interrogazione urgente presentata da Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale che, nei giorni scorsi, è stata destinataria di diverse segnalazioni da parte di alcuni cittadini e commercianti della zona.

“Il complesso di edifici – chiarisce Soresi – è oggetto di un piano di ristrutturazione da diversi anni ma i lavori non sono ancora giunti al termine a causa del fallimento dell’impresa che, diversi anni fa, aveva provveduto al loro acquisto. Nel frattempo, il complesso è stato, di fatto, abbandonato e versa in stato di abbandono. L’occupazione di questi edifici da parte di soggetti dediti ad attività illecite rappresenta un grande problema per la zona circostante”.

“Fortunatamente – aggiunge Soresi – recentemente il complesso immobiliare è stato oggetto di acquisto da parte di nuova impresa edile, la quale sta diligentemente predisponendo una recinzione maggiormente stabile, al fine di impedire l’ingresso di estranei negli edifici ed in attesa di completare le pratiche burocratiche che consentano la ripresa dei lavori di ristrutturazione”.

“In attesa del completamento dell’opera di ristrutturazione – conclude la capogruppo – risulta comunque necessario garantire un maggiore controllo della zona e, in particolare, del complesso sopra descritto, al fine di rendere inaccessibili gli edifici sopra descritti a soggetti non titolati alla loro occupazione”.

Per questo Soresi, a mezzo di interrogazione urgente, ha chiesto all’amministrazione se sia sua intenzione prevedere e/o intensificare maggiori controlli in zona, sia a mezzo della polizia locale sia interessando della questione il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.