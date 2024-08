Richieste di ticket arretrati: “L’Ausl controlli se chiesti pagamenti già effettuati”

La capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, Sara Soresi, torna sul tema dei ticket sanitari datati dopo aver nuovamente ricevuto segnalazioni di persone che hanno rinvenuto le ricevute del pagamento già effettuato: per questo, una volta inviate ad Ausl, l’intimazione di pagamento è stata ritirata.

“Da mesi – scrive Soresi – diversi cittadini segnalano di aver ricevuto dall’Ausl intimazioni di pagamento per prestazioni risalenti ad anni precedenti. Molti di loro hanno eseguito il pagamento poiché, essendo trascorsi molti anni, non ricordavano con certezza se, effettivamente, avessero omesso il pagamento e, in ogni caso, non disponevano più delle eventuali ricevute dei pagamenti effettuati. La via più breve, dunque, è stata quella di pagare”.

“È lecito allora domandarsi – osserva l’esponente di Fratelli d’Italia – se il predetto problema tecnico abbia provocato ulteriori errori, con conseguente invio di intimazioni di pagamento nei confronti di persone che, invece, avevano già provveduto a suo tempo allo stesso. Se così fosse, infatti, diversi cittadini avrebbero affrontato un pagamento non dovuto, poiché già effettuato”.

Per questo, Soresi ha depositato interrogazione a risposta scritta per chiedere all’amministrazione comunale se sia intenzionata a sollecitare la Regione Emilia Romagna affinché “chieda formalmente all’Ausl di Piacenza di verificare se il problema tecnico subito abbia generato errori con conseguente richiesta di pagamento di ticket già saldati in precedenza”.