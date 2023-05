Mille alpini piacentini all’Adunata di Udine. “Nei luoghi della nostra naja”

Gli alpini piacentini ritornano nei luoghi in cui hanno svolto il servizio militare: è iniziata a Udine la 94sima edizione della Adunata nazionale, un evento molto atteso dalle Penne nere in arrivo da tutta Italia. Un migliaio i piacentini che, come sempre, partecipano all’appuntamento. Diversi i Gruppi che hanno organizzato i pullman mentre in molti si sono organizzati in autonomia con auto private e treni. Il presidente della Sezione di Piacenza, Gianluca Gazzola, sarà a Udine già dalla giornata di oggi per partecipare agli incontri istituzionali.

“Quest’anno si tratta di un’Adunata molto particolare perché ritorniamo nelle città in cui abbiamo fatto la naja – commenta Gazzola -. Domenica saremo circa seicento a sfilare lungo le vie di Udine con i nostri striscioni a partire da Piacenza La Primogenita. Le previsioni del tempo come sempre non ci spaventano”.

Domenica 14 maggio saranno circa 80mila gli alpini che sfileranno. Le Penne nere piacentine sono inquadrate nel quinto settore che partirà alle 14. Questo l’ordine di sfilamento.

Nel 2024 l’Adunata sarà a Vicenza. Esattamente dieci anni fa, nel 2013 era stata Piacenza a ospitare la manifestazione che aveva portato in città oltre 400mila persone.

PROGRAMMA 94esima adunata alpini

ore 9:00

Alzabandiera – Piazza della Libertà

ore 9:15 Deposizione corone al monumento ai Caduti – Tempietto S. Giovanni (Piazza della Libertà)

A seguire Deposizione corona al Tempio Ossario e al cippo della Divisione Julia – Tempio Ossario (piazzale XXVI Luglio)

Ore 11:00 Inaugurazione Cittadella degli Alpini – Parco Moretti

Ore 18:45 Sfilata gonfaloni, vessilli, Labaro e Bandiera di guerra – Da Porta Aquileia a Piazza della Libertà

A seguire Discorso di benvenuto del sindaco – Piazza della Libertà

A seguire Trasferimento delle Bandiere e apertura visita a Bandiere, Labaro e gonfaloni – Loggia del Lionello (Piazza della Libertà)

Sabato 13 maggio a Udine

Ore 9:30 Lancio dei paracadutisti (eventuale)

ore 10:30 Incontro tra Presidente Ana, Cdn, Sezioni all’estero, delegazioni Ifms e i militari stranieri (su invito) – Teatro Nuovo Giovanni da Udine (via Trento, 4)

Ore 13:00 Lancio dei paracadutisti – Campo sportivo Clocchiatti (via delle Fornaci, 16)

Ore 17:00 S. Messa – Cattedrale S. Maria Annunziata (piazza del Duomo, 1)

Ore 18:30 Saluto del sindaco di Udine e del presidente nazionale Ana a tutte le autorità, al Cdn e ai presidenti di Sezione (su invito) – Teatro Nuovo Giovanni da Udine (via Trento, 4)

Domenica 14 maggio, Udine

ore 8:00 Inquadramento

ore 8:30 Onori alla massima autorità

ore 9:00 Inizio sfilata

a seguire Passaggio della stecca con la Sezione di Vicenza – Piazza I Maggio Ammainabandiera – Piazza I Maggio