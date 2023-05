Piove in classe alla Caduti sul lavoro. I genitori: “Pronti a scendere in piazza”

Ancora infiltrazioni alla scuola Caduti sul lavoro. E ancora classi evacuate. Stavolta, però, la misura è colma tanto che molti genitori sono pronti a scendere in piazza per far sentire la propria voce al comune, forse già domani. “E se crolla un tetto? Dobbiamo aspettare che succeda l’irreparabile?”

Sono mesi che la scuola elementare del quartiere Farnesiana fa i conti con i danni e le conseguenze provocate dalle perdite d’acqua nelle aule. A suo tempo già tre classi avevano traslocato per necessità, occupando spazi dedicati ad altro (laboratori o aule di sostegno). Ieri l’altro con l’ultimo acquazzone sono insorti nuovi problemi: due classi, la 1A e la 1B, sono state costrette a trasferirsi in extremis in spazi di fortuna con la prospettiva, comunicata dalla dirigente scolastica, di un trasferimento temporaneo di una cinquantina di alunni fino alla fine dell’anno alla scuola De Amicis.

