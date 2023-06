L’annuncio in consiglio: “Entro luglio la firma per la bonifica dell’ex Acna”

IN AGGIORNAMENTO

Il nuovo polo per l’infanzia di Borgotrebbia “pronto alla fine del 2024, quindi a disposizione degli alunni a partire dall’anno scolastico 2025-2026”. E la firma definitiva della convenzione tra Comune, Regione e Ministero per la bonifica del terreno ex Acna in via Tramello “entro la fine di luglio”. Sono le due scadenze – cantieri cruciali e attesi per lo sviluppo di Piacenza – che l’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni ha annunciato durante il consiglio comunale di oggi.

Il dibattito si è infatti aperto con l’approvazione di una variazione di bilancio che ha toccato alcuni temi legati alle nuove opere. Da qui i cronoprogrammi comunicati dall’amministrazione. Un passaggio della “manovrina” economica riguarda anche una correzione tecnica del capitolo di bilancio – pari a 2,5 milioni circa – dedicato alla realizzazione di uno spazio per l’autonomia abitativa degli anziani disabili all’interno della casa di riposo “Vittorio Emanuele” in via Campagna.

Un punto, quest’ultimo, che ha dato l’input a Massimo Trespidi (civica Barbieri-Liberi) per incalzare l’amministrazione Tarasconi: “Sui servizi sociali del Comune c’è un silenzio rumoroso riguardo le collaborazioni e le esternalizzazioni decise con determine dirigenziali, e non delibere di giunta. Qual è la regia? Il nostro gruppo chiederà la convocazione di una commissione per fare chiarezza”. L’assessore al welfare Nicoletta Corvi non ha replicato. Ad alzare gli scudi, però, è stata Tiziana Albasi (Pd): “Determine e delibere sono adottate in modo adeguato, a seconda dei differenti scopi. La direzione politica della giunta Tarasconi è ben chiara, tutti ci rendiamo conto del lavoro intenso che sta avanzando”.