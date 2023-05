Alluvione in Romagna, da Piacenza partiti 14 vigili del fuoco dei reparti speciali

Quattordici vigili del fuoco dei reparti speciali sono partiti oggi pomeriggio da Piacenza per aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. In particolare, cinque vigili specializzati nel soccorso acquatico hanno raggiunto Faenza mentre altri nove pompieri del gruppo Gos, gruppo operativo speciale movimento terra, da Bologna verranno destinati alle zone più colpite. I vigili del fuoco piacentini hanno portato diversi mezzi come escavatori, pale gommate e gommoni.

