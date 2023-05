“Qui tanta disperazione”, le parole della soccorritrice Glenda Magistrali

Decine di professionisti e volontari del soccorso sono partiti dalla nostra provincia con l’obiettivo di prestare aiuto alle popolazioni colpite dalla drammatica alluvione di queste ore.

Da Piacenza è stato attivato anche il nucleo di soccorso in ambiente acquatico formato da operatori polivalenti della Croce rossa. Nell’arco della giornata si sono occupati di prelevare i cittadini bloccati in casa per metterli in sicurezza e di consegnare farmaci e beni di prima necessità. Glenda Magistrali tra un servizio e l’altro ci ha raccontato della tragica situazione in cui si trovano migliaia di persone.

“Qui ci sono cittadini che hanno perso tutto, case distrutte e tanta disperazione – le sue parole -. Il comitato centrale sta organizzando la raccolta di vestiti e di centri capaci di accogliere migliaia di sfollati”. Il nucleo Opsa della Croce rossa di Piacenza resterà ancora per almeno 24 ore in Romagna, precisamente a Cesena. “Fino a quando la luce tiene non ci fermiamo – spiega Glenda -. E’ difficile muoversi, l’A14 è chiusa, ponti e strade hanno ceduto. Già da Imola si percepisce quanto sia critica la situazione, ma noi non molliamo”.