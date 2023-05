Dai fontanili alle dige: studenti del Volta studiano la risorsa acqua nel Piacentino

Cosa possiamo fare per preservare il bene acqua? Se lo sono chiesti i ragazzi del liceo Volta protagonisti del progetto Acqua. I liceali di Castel San Giovanni hanno compiuto un certosino lavoro di ricerca che è partito dal territorio in cui abitano, la Val Tidone i suoi fontanili e i suoi rii, per poi estendersi a tutta la provincia Piacentina e ai suoi invasi, come la diga di Mignano.

A livello locale i ragazzi del Volta hanno studiato i fontanili, quale risorsa dell’ecosistema locale, e poi ancora il fiume Po, il Trebbia e il torrente Tidone e la diga di Mignano. Hanno analizzato i rii Carona e Lora per poi spingersi a studiare la Versa, il Ticino e il Ponte della Becca, nell’Oltrepò. Da ultimo i ragazzi, hanno incontrato il sindaca Lucia Fontana.

“Durante l’intervista – dicono – abbiamo scoperto come la siccità perdurante preoccupi molto gli amministratori locali. Abbiamo appreso quanto l’ente locale caldeggi l’utilizzo degli invasi come possibilità di raccolta dell’acqua da trattenere in caso di prolungata siccità, per non doverla contingentare ad orari prestabiliti o vincolarla al solo uso domestico, come viene fatto in estate”.