Dalle dighe al clima: acqua protagonista a “Nel Mirino” su Telelibertà

L’acqua, bene indispensabile per la vita, è protagonista a “Nel mirino”. La trasmissione di Telelibertà, in onda questa sera, venerdì 29 marzo, alle 21, si occuperà dell’oro blu.

GLI OSPITI DELLA TRASMISSIONE DI TELELIBERTA’

Allo Spazio Rotative, ospiti della conduttrice Nicoletta Bracchi e del giornalista Thomas Trenchi, interverranno Luigi Bisi, presidente del Consorzio di bonifica di Piacenza, Filippo Gasparini, presidente di Confagricoltura, Roberto Gallizioli, direttore di Coldiretti Piacenza, e Marco Trevisan, preside della facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica.

ACQUA PROTAGONISTA A “NEL MIRINO”

Durante la puntata saranno accesi i riflettori anche sulle dighe piacentine, compresa la diga del Molato che ha di recente ultimato il collaudo, e si cercherà di capire quali nuovi invasi potrebbero essere utili al nostro territorio.

Bene essenziale sia per usi civili, sia agricoli e industriali, l’importanza dell’acqua è sempre più avvertita a causa del cambiamento climatico, che anche alle nostre latitudini si manifesta ormai da qualche anno con lunghi periodi siccitosi. Proprio per il suo valore inestimabile, l’acqua è bisognosa di cure, va custodita e non dispersa. Attenzione sarà posta dunque anche al suo uso potabile e al suo spreco: in Italia all’anno 9 miliardi di metri cubi sono prelevati per uso potabile, ma il 42% va perduto, così solo 5 miliardi giungono a destinazione. In tal senso di parlerà anche delle cassette dell’acqua installate da Iren in collaborazione con i Comuni, a partire da quel primo distributore in città, posizionato nel 2004 a Barriera Torino.