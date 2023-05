Rischio frane anche nel Piacentino. Allerta meteo per la giornata di domani

Resta critica la situazione nelle zone colpite dall’alluvione. Per la giornata di domani si prevedono deboli precipitazioni sul settore centro-occidentale, ma allo stesso tempo si prevede la propagazione delle piene già in atto nei tratti vallivi di tutti i corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione, con occupazione delle golene ed interessamento degli argini, in progressiva decrescita.

Dal punto di vista della criticità idrogeologica, la Protezione civile dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo di colore giallo anche per per il territorio collinare e montuoso della provincia di Piacenza. Saranno infatti possibili diffusi dissesti nelle zone montane-collinari centro-orientali della regione ma anche localizzati fenomeni franosi nelle zone montane-collinari occidentali.