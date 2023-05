Vigolzone, donna con passeggino urtata da un’auto finisce in ospedale

Attimi di apprensione questa mattina a Vigolzone dove una donna con il passeggino è stata investita da un’auto nei pressi di un supermercato.

La 25enne è caduta mentre la bambina non ha riportato conseguenze. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Pubblica Assistenza che hanno condotto la donna in ospedale, le sue condizioni fortunatamente non destano preoccupazione.

In base alle prime informazioni raccolte sembra che l’auto stesse facendo manovra quando è avvenuto l’impatto e poi si è allontanata. La persona alla guida potrebbe non essersi accorta di aver urtato la donna. Gli agenti della polizia locale dell’Unione Val Nure Val Chero hanno avviato le indagini per accertare la dinamica e rintracciare l’auto.