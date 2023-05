Acer, torna la festa del vicino: il 27 maggio giochi per i bimbi e lotterie

Sabato 27 maggio Acer Piacenza, in collaborazione con il Circolo Culturale Quartiere IV di via Di Vittorio e Valter Bulla, festeggia i vicini di casa dalle 16 fino alle 21. Un’occasione speciale per Acer e per il Circolo, entrambi al primo appuntamento di grande partecipazione pubblica dal dopo pandemia. Il programma è stato appositamente studiato per le famiglie e, in particolare, per i piccoli inquilini: a partire dalle 16, con ingresso gratuito, Acer accoglierà gli inquilini che arriveranno con un biglietto della Lotteria (due se il nucleo familiare è di oltre tre persone) per partecipare all’estrazione dei premi prima del buffet, alle 18.30. Due le lotterie: una dedicata ai più piccoli, con i biglietti distribuiti direttamente dalla maestra Lucia Sperzagni insieme al testimonial di Acer “Raffa la Giraffa”; l’altra per gli adulti, con premi dedicati alla casa. Alle 17 Lucia aprirà l’angolo di Raffa con alcune letture delle storie dell’affabile vicina di casa e con giochi per i bambini: dalla colorazione della giraffa ai disegni di storie, ai giochi di movimento con le bandierine della festa realizzate ad hoc.

“Un momento speciale – spiega il presidente di Acer, Marco Bergonzi – avvalorato dalla notizia che il progetto educativo è stato inviato a Federcasa per essere presentato ufficialmente a Barcellona il prossimo 7/9 giugno in occasione del Festival Internazionale dell’Edilizia Sociale. Per l’occasione, il regolamento è stato tradotto in inglese e in spagnolo. Si tratta di una iniziativa innovativa nei contenuti che segna un concreto avvicinamento alle tematiche dell’educazione sociale e ambientale tale da poter essere ripresa nello spirito di grande collaborazione dalle diverse aziende di tutta Italia che si occupano di edilizia popolare”.

Alle 18 Acer premierà tre famiglie: l’inquilino più anziano, quello più giovane e la famiglia più numerosa residente da più anni negli alloggi Acer. A seguire, attorno alle 18.30 la doppia Lotteria: i premi sono messi a disposizione da Valter Bulla e dalla stessa azienda Acer. Alle 19 /19.30 il buffet organizzato dal Circolo Quartiere IV e, immancabile, la musica. Nel corso del pomeriggio sarà assegnata come ringraziamento speciale al sindaco Katia Tarasconi la prima t- shirt ufficiale di follower numero 1 di Raffa La Giraffa, dedicata al primo cittadino già personaggio di un video dell’affabile testimonial di Acer. La t-shirt di Raffa sarà omaggiata a tutti i bambini e, fino ad esaurimento, ai partecipanti della festa. L’evento si terrà anche in caso di pioggia.