Da trent’anni a Monaco, insegna l’italiano. Tra i clienti Lufthansa e Bayer Monaco

Paola Bergamaschi, fiorenzuolana, vive a Monaco dove oltre 30 anni fa fondò ‘Studio italiano’, scuola di lingua italiana che oggi è tra le più note in Germania. Tra i suoi clienti grandi aziende come Lufthansa e Armani, calciatori del Bayer Monaco, personaggi come lo scrittore Patrik Süskind. Ambasciatrice della nostra cultura, riconosciuta anche dal console italiano a Monaco, Paola ai suoi corsisti propone anche viaggi-studio sul nostro territorio. Di recente, insieme all’inseparabile socia Roberta Vianello, ha accompagnato una quindicina di corsisti tra Fiorenzuola, Vigoleno, Castell’Arquato, Piacenza e Parma, alla scoperta delle terre verdiane e dei castelli del Ducato, dei prodotti della tavola, di cantine e caseifici.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà