Giornata nazionale dei Molini, in 300 a visitare l’impianto Dallagiovanna

Sono state circa 300 le persone che hanno visitato il Molino Dallagiovanna in occasione della Giornata nazionale Molini a porte aperte, dedicata agli impianti custodi dell’arte molitoria. Tra le chicche mostrate ai visitatori c’è stato il nuovo magazzino automatizzato. Costato due milioni e mezzo di euro, progettato e realizzato in piena pandemia, il nuovo magazzino è dotato di sette piani di scaffali capaci di stoccare 4200 pallet (equivalenti a 4 milioni e 200 mila chili di farina). La differenza rispetto ad un magazzino tradizionale la fanno le navette automatizzate in grado di prelevare, senza essere guidate da personale umano, i pallet e posizionarli in perfetto ordine sulle scaffalature. Se gli investimenti proiettano il Molino nel futuro, il cuore resta al Pilastro, dove da 191 anni questa realtà prende forza vitale. “Il clima è di una grande famiglia” dice Sergio Dallagiovanna.

“Quando eravamo ragazzini – ricorda – andavamo a Milano a scaricare le farine alle 4 del mattino”. Quello spirito, pur se proiettato nella dimensione moderna, non è mai cambiato.