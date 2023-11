Guida Michelin, stella confermata a “La Palta”. A tre ristoranti il “Bib Gourmand”

Ieri è uscita la Guida Michelin 2024, che ha confermato la stella – per il 12° anno consecutivo – a “La Palta” di Bilegno (Borgonovo), ristorante guidato dalla chef Isa Mazzocchi. La Palta resta dunque l’unico ristorante stellato della nostra provincia.

Confermati anche i tre ristoranti piacentini “Bib Gourmand”, ovvero la selezione di ristoranti che propongono menù con il miglior rapporto qualità-prezzo: si tratta dell’Antica Trattoria Cattivelli di Monticelli, della Locanda Cacciatori di Ponte dell’Olio e del Caffè Grande di Rivergaro.

Menzione speciale per la “Locanda Sensi” di Rivergaro.

Inoltre, la Guida Michelin ha portato per la prima volta in Italia il premio per gli chef pasticceri: un riconoscimento che dal 2019 è sponsorizzato da “Molino Dallagiovanna”, azienda piacentine che rifornisce con le proprie farine grandi chef come Bottura e Cannavacciuolo.

Domani su Libertà una pagina, curata dal giornalista di Libertà Giorgio Lambri, dedicata alla Guida Michelin 2024.