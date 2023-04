Una serata tra alta cucina e imprenditoria italiana d’eccellenza. Nella serata di lunedì 17 aprile nel ristorante del Croara Country Club, con un’iniziativa intitolata ESpERimenti ed organizzata da da RM Digital Marketing in collaborazione con Eticasa, primo di una serie di appuntamenti pensati per creare connessioni di valore e opportunità di business. Ospite d’onore di questa esclusiva esperienza di degustazione e confronto, Federico Grom, co-founder della celebre e omonima catena di gelaterie, titolare della cantina Mura Mura e del ristorante Radici, che ha raccontato una storia imprenditoriale di successo condividendo il suo percorso e le sue scelte di valore. La chef stellata Isa Mazzocchi ha dato un emozionante contributo gourmand alla serata con un menù pensato partendo proprio da cinque vini della cantina Mura Mura. Per un viaggio enogastronomico unico, durante il quale il racconto delle portate e delle etichette proposte ha esaltato il connubio cibo-vino.

