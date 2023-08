A Farini in 300 per rendere omaggio a Cogny e premiare gli studenti più meritevoli

Dopo gli anni di stop imposti dal Covid, Farini e tutta la Val Nure sono tornati a rendere omaggio a un geniale figlio adottivo, l’indimenticato cuoco francese Georges Cogny. In prima fila, Lucia Cavanna, 96 anni e non sentirli, vedova e musa dello chef alla vicina Cantoniera. A tavola trecento persone, le immancabili autorità, ma soprattutto molti gourmand che di Cogny sono stati appassionati fans e clienti.

Come ormai tradizione, prima della cena la consegna del premio intitolato a Cogny, assegnato a studenti dell’Istituto Alberghiero Raineri Marcora particolarmente meritevoli. “Quest’anno – spiega la preside Teresa Andena – ne abbiamo individuati due, entrambi 17enni: Alessio Tonon è stato indicato per la media voto più alta tra gli altri studenti che seguono i corsi di cucina, Paz Espindola, cilena, è stata invece segnalata dagli insegnanti per il suo precoce talento creativo ai fornelli”.

Ai fornelli gli chef allievi di Georges: Carla Aradelli, Isa Mazzocchi e Stefano Ferri.

