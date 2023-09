Molino Dallagiovanna, 4 aziende “da chicco d’oro” premiate alla festa dei granai

“La Festa dei Granai” ha fatto centro. La prima edizione dell’evento che ha segnato la ripartenza dopo la pausa estiva del Molino Dallagiovanna, si è tenuta ieri a Gragnano Trebbiense presso la sede dell’azienda. Un evento in grado di celebrare il forte legame con il territorio, cuore pulsante della produzione di grano tenero in Italia, ma allo stesso tempo far conoscere le eccellenze del Piacentino, valorizzando l’attività degli agricoltori locali.

Pezzo forte della festa è stata la consegna del premio “Chicco d’Oro”, destinato ai migliori agricoltori che si sono distinti nella produzione di determinate categorie di grano. A vincere il premio sono state l’azienda agricola Carella (grano biscottiero), l’azienda agricola Chioso di Bersani (grano panificabile), l’azienda agricola Ferrari Silvano e Giorgio (grano di forza) e l’azienda agricola Scrocchi Roberto (grano Taylor).

Come se non bastasse, “La Festa dei Granai” ha fatto da cornice alle attesissime fasi finali della “Pastry Bit Competition” e della “Pizza Bit Competition”. La prima è una gara rivolta ai professionisti della pasticceria promossa dal Molino Dallagiovanna e che ha visto la partecipazione del Gambero Rosso in qualità di media partner. Il vincitore della finale, Luca Rubicondo, si è aggiudicato il titolo di “Dallagiovanna Pastry Ambassador 2024”, volto ufficiale del Molino per il settore pasticceria in Italia e nel mondo.

La “Pizza Bit Competition”, invece, è la sfida (giunta alla seconda edizione) che Molino Dallagiovanna ha ideato per i pizzaioli professionisti, anche in questo caso con Gambero Rosso come media partner. A trionfare è stato Luca Valle, che a sua volta si è meritato il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2024”, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo.

A valutare i concorrenti delle due competizioni sono state giurie composte da esperti del settore, blogger e giornalisti, tra cui rappresentanti del Gambero Rosso. La giuria di Pastry Bit Competition è stata capitanata dal maestro Leonardo Di Carlo, pioniere della “pasticceria scientifica”. Le due finali sono state presentate da Andrea Mainardi e Daniele Persegani, noti chef e conduttori televisivi.

Gli ospiti della festa hanno inoltre conosciuto da vicino la realtà piacentina, assaggiando i piatti tipici del territorio e visitando l’azienda, fondata nel 1832.