Gossolengo e Rivergaro tra ciclabili e criticità stradali. Monica Patelli nei comuni

“Settimana dopo settimana, si conferma l’utilità degli incontri diretti con le amministrazioni comunali. Sono momenti preziosi non soltanto per approfondire la conoscenza diretta e per definire cosa la provincia possa fare per le questioni di diretta competenza e in relazione alle risorse disponibili, ma anche per facilitare – in sinergia – appuntamenti a tutti i livelli al fine di rispondere al meglio alle eterogenee esigenze dei territori”. Così la presidente della provincia Monica Patelli commenta la nuova tappa della serie di visite ai comuni piacentini: venerdì 19 maggio è stata la volta di Gossolengo e Rivergaro.

Nel municipio di Gossolengo la presidente Patelli – accompagnata dal dirigente del servizio Viabilità Davide Marenghi – è stata ricevuta dal sindaco Andrea Balestrieri, dal vicesindaco e assessore Pericle Mazzari e dalle assessore Lauretta Alberti e Stefania Eleuteri. Con loro anche il segretario generale Giovanni De Feo e il responsabile dell’ufficio tecnico Andrea Fornasari.

Sul tavolo più aspetti legati alla viabilità lungo le Provinciali 28 e 28bis: i lavori di manutenzione (anche a venire) al ponte di Tuna sul Trebbia con le indispensabili limitazioni, quanto già realizzato dalla provincia per l’ingresso Nord del paese e le ipotesi di ridefinizione dell’ingresso Sud, programmato per il 2025 ma – in quanto intervento di riserva – dipendente dall’eventuale reperimento di fondi.

Come per tutti i casi analoghi, anche la provincia solleciterà Anas – ente competente – per le criticità lungo la strada statale 45 a Quarto e Settima. L’ente di Corso Garibaldi sottolineerà ad Aipo e all’assessore regionale competente, le criticità connesse a diversi fenomeni di erosione lungo il Fiume Trebbia e ai possibili rischi per le infrastrutture e per gli insediamenti. All’esame del consiglio provinciale del 24 maggio sarà invece la variazione che include, tra l’altro, i fondi da destinare al miglioramento tecnico delle postazioni autovelox. Molto positivo, infine, il giudizio del locale comune rispetto al servizio offerto dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia.

Nel municipio di Rivergaro, seconda tappa degli appuntamenti di venerdì scorso, la delegazione della provincia è stata accolta dal sindaco Andrea Albasi, dal vicesindaco Pietro Martini, dall’assessore Marina Mezzadri e dal consigliere Andrea Gatti. Con loro anche il consigliere comunale e consigliere provinciale Giampaolo Maloberti. Presente all’incontro anche il responsabile dell’ufficio tecnico, Stefano Tamengo.

Due gli aspetti evidenziati dall’amministrazione di Rivergaro d’intesa con quella di Vigolzone: l’ipotesi di trasferimento alla Provincia della strada della Cementirossi (cambiamento cui, al termine del necessario iter di istruttoria tecnica e voto del consiglio provinciale, dovrebbe corrispondere il trasferimento ai due comuni di alcuni tratti di strade provinciali) e la necessità di promuovere la realizzazione di una pista ciclabile tra Niviano e Grazzano Visconti. Rappresentate anche diverse criticità lungo la Strada Statale 45, nel territorio comunale di Rivergaro: rotatoria del Pereto tra Statale 45 e la Provinciale 28, rotatoria all’incrocio di Bellaria e modifica della viabilità per Ancarano, per la quale Provincia ha manifestato la disponibilità a fornire un supporto per la progettualità.