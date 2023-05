Scontro tra auto e moto sulla via Emilia a Cadeo. Centauro finisce in ospedale

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto stamattina intorno alle 8.30 all’incrocio tra la via Emilia e via Trieste, a Cadeo. Per cause ancora da accertare un’auto e una moto sono entrate in collisione e ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo a due ruote, un uomo di 47 anni, che in seguito all’impatto è finito a terra rimediando una ferita alla spalla. Sul posto sono giunti i soccorritori, insieme alla polizia locale e ai carabinieri di Fiorenzuola. Il ferito è stato condotto al Pronto soccorso di Piacenza: fortunatamente non è in pericolo di vita.

