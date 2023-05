Alluvione in Romagna, anche la polizia locale di Piacenza nelle attività anti-sciacalli

Falsi volontari in agguato. Le zone alluvionate della Romagna devono far i conti anche con gli sciacalli: si mischiano ai volontari, quelli veri, per rubare. A Ravenna due sono stati arrestati, si tratta di una coppia che era riuscita a introdursi in una casa con la scusa di aiutare a rimuovere il fango. Ma ha ripulito i proprietari di seimila euro.

A dare man forte a guardia di finanza, polizia e carabinieri su questi specifici controlli, da sabato scorso, ci sono anche gli agenti della polizia locale di Piacenza.

Tra loro c’è Emanuele Crucitti, agente in forza al comando di via Rogerio che, tra l’altro, è proprio originario del Ravennate. “Purtroppo quello dello sciacallaggio è un fenomeno fastidioso, ma assai presente qui in Romagna che necessita un monitoraggio costante”, spiega Crucitti.

IL SERVIZIO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ