“Pelosi coraggiosi”, animali randagi e maltrattati tornano a sorridere grazie ai volontari

Per una vita più felice, per rivederli scodinzolare, per salvarli da condizioni di maltrattamento e randagismo. L’associazione animalista “Pelosi coraggiosi” è nata nel 2017, a settembre compirà 6 anni di attivismo a favore dell’intero mondo animale con particolare attenzione ai cani vittime di un destini a loro avverso.

L’associazione porta avanti svariate attività grazie all’impegno di una quarantina di volontari che si occupano di animali di ogni specie. “Collaboriamo con diverse associazioni anche in altre regioni e in Macedonia, il mio paese di origine, per salvare in particolare cani randagi, maltrattati o abbandonati” precisa la presidente Vesna Petrovska.

Ogni cane ha la sua storia. “Purtroppo una triste storia alle spalle – precisa la presidente – che però grazie alle cure dei nostri volontari e all’amore di chi verrà ad adottarli può trasformarsi in un lieto fine, perchè questi animali meritano di meglio rispetto a quello che hanno dovuto provare in passato”.

Otto i cani attualmente presi in gestione dall’associazione all’interno dell’area verde di Borgotrebbia. Tra di loro Riki, cagnolino di quattro anni salvato da una volontaria macedone da una situazione di abbandono. “Riki ora avrebbe bisogno di una casa e di un padrone capace di amarlo – spiega la volontaria Cecilia Rossetti -. Riki è buono, dolce e molto tranquillo e adora, oltre alle coccole, fare delle passeggiate”. Insieme a Riki, c’è Mira che come riferisce Jennifer Risoli “è una bellissima cagnolona ricca di entusiasmo, ama andare in macchina, andare a passeggio e non vede l’ora di riempire di baci il suo prossimo padrone”. In cerca di casa anche i fratelli Yoki e Coki: “Timidi e inizialmente un po’ diffidenti – commenta Emanuela Salemi -. Hanno bisogno di affrontare un percorso di conoscenza e, piano piano, di ritornare a fidarsi dell’uomo”.

Tutti i cani sono vaccinati e provvisti di microchip. Oltre al sostegno alle associazioni locali e la gestione degli animali, le volontarie collaborano con un’associazione che si occupa di randagismo in Puglia: “abbiamo raccolto mangimi vari prodotti che invieremo alle nostre colleghe pugliesi, solo unendo le forze si possono ottenere dei buoni risultati e aiutare animali che hanno sofferto troppo” conclude Petrovska.