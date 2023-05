Organico della Questura, confronto tra il sindacato Siulp e il parlamentare Foti

Un confronto tra la segreteria provinciale del sindacato di Polizia Siulp e il parlamentare Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati si è tenuto questa mattina a Piacenza.

“L’incontro – spiega il segretario provinciale del sindacato, Oliviero Pietrarelli – ha trattato argomenti legati alla sicurezza provinciale in riferimento alle aliquote numeriche dei poliziotti da assegnare alla Questura di Piacenza e altri uffici territoriali, che saranno comunque oggetto per noi di ulteriore confronto nei prossimi anni a venire. Il nostro referente politico territoriale, onorevole Tommaso Foti ha preso a cuore la questione che nel più breve tempo possibile sarà portata sul tavolo del capo della polizia, Prefetto Vittorio Pisani”.

“L’atto ordinativo unico scaturito dai decreti attuativi della cosiddetta legge Madia – afferma il sindacato – penalizza nello specifico l’organico della Questura di Piacenza a 165 unità al primo gennaio 2027, mentre, come già denunciato in passato, abbiamo notato incongruenze come sulla cittadina di Lodi dove saranno assegnati 212 poliziotti. Superfluo è rappresentare le condizioni in cui andrebbe a ridursi ulteriormente il nostro territorio dal punto di vista della sicurezza, e non di meno, l’aggravio di lavoro, il peggioramento della vita lavorativa dei poliziotti in questura”.

“In data di ieri e grazie ai proclami locali e alla nostra segreteria nazionale, il ministro e il nuovo capo della polizia direttore generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani, “in merito” e condividendo le segnalazioni del Siulp, “hanno sospeso l’atto ordinativo unico che sarà fatto slittare a nuova data. Nel frattempo si valuteranno le criticità e le esigenze di modifiche come quelle rappresentate dal Siulp”