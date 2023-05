Nuove giunte di Cerignale e Marsaglia. Pizzaghi punta alla delega alle frazioni

Cerignale e Corte Brugnatella tornano ad avere le giunte comunali.

La neosindaca Fausta Pizzaghi, a Cerignale, dove il primo consiglio si insedierà il 3 giugno, ha nominato i suoi assessori ieri: Marco Besozzi, funzionario della Regione Lombardia nel settore Agricoltura, sarà vicesindaco e assessore ad Urbanistica, Sport e tempo libero, Rapporti con le frazioni (quest’ultima delega inedita); Adele Andreoni, responsabile dell’Unità operativa Bilancio all’Ausl di Piacenza, avrà invece delega a Sanità e servizi sociali, Pubblica istruzione, Turismo. Altre funzioni restano in capo alla sindaca.

A Corte Brugnatella il primo consiglio è previsto in municipio a Marsaglia per domani, mercoledì: nella giunta di Renato Bertonazzi entrano Anna Mozzi e Silvia Lupi. Mozzi è già stata assessora nella giunta precedente; Lupi che entrò per la prima volta a 24 anni in consiglio comunale nel 2009.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’