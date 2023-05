Agazzano, il Comune rientra nella Fondazione Val Tidone Musica. Concerto il 2 luglio

Se l’ex sindaco di Agazzano Mattia Cigalini aveva scelto di uscire dalla Fondazione Val Tidone Musica – che organizza ogni estate il popolare Val Tidone Festival – il nuovo sindaco Maurizio Cigalini fa dietrofront: l’amministrazione comunale torna ad essere una dei protagonisti della kermesse ma, almeno per quest’anno, potrà farlo senza pagare un solo centesimo. La scelta concordata è stata quella di non penalizzare Agazzano, già provata dai problemi di riequilibrio di bilancio.

La decisione è stata assunta nell’ultimo consiglio comunale di Agazzano ed è stata poi convalidata, a livello pubblico, dalla presentazione del calendario degli eventi del Valtidone Festival: così il prossimo 2 luglio, alle ore 21.15, in piazza Europa ci sarà il concerto dell’orchestra agazzanese “Luigi Cremona” che festeggia i suoi primi cinquant’anni, assieme allo Spirit Gospel Choir che a sua volta compie 10 anni. A rappresentare il Comune all’interno della Fondazione Val Tidone Musica sarà il consigliere Francesco Scotti.

La scelta di rientrare nella Fondazione è stata definita strategica dall’attuale sindaco Cigalini anche se non scontata dal punto di vista economico: in fase di trattativa per l’adesione, infatti, per il 2023 Agazzano non sarà costretta a versare la quota di partecipazione ma potrà comunque beneficiare del concerto in calendario.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà