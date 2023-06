Furiosa lotta tra lupi in piena notte ad Agazzano. Il sindaco: “Mai così vicini alle case”

Lunedì notte le telecamere di videosorveglianza del palazzo comunale di piazza Europa ad Agazzano hanno ripreso quattro lupi lottare tra di loro in pieno centro paese. Il risultato della lite furibonda, scoppiata all’1,30 di notte, quando in piazza non c’era nessuno, sono state alcune vistose macchie di sangue che alcuni passanti hanno rinvenuto al mattino successivo sul selciato della piazza. La vista del sangue ha fatto pensare ad una rissa o ad un accoltellamento. Solo visionando il filmati delle telecamere i carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto. L’episodio, a parte le macchie di sangue, è inquietante perché dimostra un’impressionante dimestichezza tra i lupi e il centro abitato.

“Che io sappia – commenta il sindaco Maurizio Cigalini – non è mai successo che dei lupi entrassero in paese, così vicini alle case”. In passato innumerevoli avvistamenti di lupi sono stati fatti nelle campagne circostanti, ma mai così vicini a luoghi urbanizzati.