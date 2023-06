Anche la polizia locale dell’Unione Valnure Valchero in supporto alla Romagna

L’Unione Valnure Valchero e il Comune di Pontenure nell’immediatezza dell’emergenza che ha colpito la Romagna hanno deciso di inviare personale di Polizia locale a supporto delle zone interessate dall’emergenza con cinque agenti e un commissario che hanno prestato servizio fino a due giorni fa nella provincia di Ravenna.

Un impegno concreto a favore delle popolazioni colpite: gli agenti sono stati impiegati in tutte le attività che giorno dopo giorno si sono rese necessarie per garantire alle popolazioni di poter rientrare nelle proprie abitazioni, operando in tutte le situazioni di soccorso e gestione della sicurezza urbana.